Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с участием «школьных психологов»

ВТБ: мошенники рассылают фишинговые ссылки под видом школьных психологов
true
true
true
close
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенников, в которой они представляются школьными психологами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

В публикации говорится, что пик использования схемы пришелся на летнюю кампанию поступления в вузы. Злоумышленники звонили родителям под видом школьных психологов и просили назвать персональные данные для создания «характеристики ученика». Однако реальной целью звонков было получение доступа к личным кабинетам государственных порталов или банков.

Кроме того, россиянам отправляли ссылки на поддельные сайты государственных сервисов и говорили, что их ребенок не прошел «обязательное тестирование». Мошенники просят перейти по ссылке для прохождения тестирования, однако ссылка ведет на фишинговый сайт. Через него злоумышленники получают доступ к персональной информации и банковским счетам жертв.

После реализации схемы они сообщают об утечке данных или возбуждении уголовного дела и просят собрать все ценные вещи и деньги для передачи курьеру.

Ранее в МВД рассказали о признаках влияния аферистов на детей.

