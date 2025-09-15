В МВД рассказали о признаках влияния аферистов на детей

Появление у ребенка новых дорогих вещей и чужих банковских карт могут свидетельствовать о том, что он находится под влиянием мошенников. Об этом, ссылаясь на материалы МВД, сообщает ТАСС.

Кроме того, такими признаками могут быть неясно откуда появившиеся деньги, частое и скрытное от взрослых проведение времени в интернете, употребление специфической лексики. В частности, родителей должны насторожить слова: «дропы», «кладмены», «спортики», «клад», «закладка», «симка», «ворк», «аренда акка» и наличие у ребенка таких предметов, как изолента, маленькие зип-пакеты, магниты, большое количество сим-карт. О влиянии мошенников на детей могут также свидетельствовать высказывания, которые одобряют или оправдывают незаконные действия.

14 сентября в МВД сообщили, что российские подростки и дети чаще всего вовлекаются вербовщиками в преступную деятельность при помощи закрытых каналов с вакансиями и ботов в Telegram.

Ранее в Госдуме предложили учить школьников бороться с мошенниками.