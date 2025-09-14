На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван мессенджер, через который вербуют подростков в преступную деятельность

МВД: чаще всего подростков вовлекают в преступную деятельность через Telegram
true
true
true
close
Monkey Business Images/Shutterstock/FOTODOM

Подростки и дети чаще всего вовлекаются вербовщиками в преступную деятельность при помощи закрытых каналов с вакансиями и ботов в Telegram. Об этом говорится в материалах МВД, передает ТАСС.

«Telegram является главной площадкой вербовки несовершеннолетних», — говорится в материалах.

Специалисты МВД пояснили, что в качестве преступных инструментов используются секретные чаты, анонимные группы с обсуждением «заработка», а также закрытые каналы.

Кроме того, в материалах министерства говорится, что боты-вербовщики тоже представляют собой автоматизированных ботов, которые рассылают предложения «о работе».

Среди прочего в МВД рассказали, что мошенники начинают общение с подростками при помощи социальных сетей вроде «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также форумов даркнета, игровых чатов и голосовых серверов по типу Discord.

До этого эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, что новые инструменты позволяют злоумышленникам массово похищать игровые аккаунты, выводить редкие предметы и организовывать нелегальную торговлю через RMT-сервисы (обмен внутриигровых ценностей на реальные деньги). Эксперты отмечают: игровая индустрия столкнулась с угрозой, которая развивается быстрее, чем традиционные механизмы защиты.

Ранее мошенники решили заработать на любви россиян к еде.

