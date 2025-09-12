На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦБ пообещал принять меры из-за необоснованных блокировок средств россиян

true
true
true
close
Пресс-служба Банка России/РИА Новости

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность участившимися случаями необоснованной блокировки денежных средств россиян при осуществлении ими переводов со своих счетов. Это заявление прозвучало на пресс-конференции, трансляцию которой вел «Первый канал».

«Мы также видели всплеск жалоб по необоснованным блокировкам средств граждан. И, конечно, здесь очень важно принять все меры для того, чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались», — пояснила Набиуллина.

По словам главы регулятора, существуют различные механизмы блокировки, и банкам даны четкие указания по их разграничению. Важным аспектом является информирование клиентов о причинах блокировки и создание эффективной системы обжалования принятых мер.

Набиуллина уточнила, что блокировка средств может быть произведена по трем основным причинам: подозрение в мошеннических действиях, отмывание денег и нарушение налогового законодательства.

Ранее в Центробанке заявили об ожиданиях резкого замедления экономики.

