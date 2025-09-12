ЦБ пообещал принять меры из-за необоснованных блокировок средств россиян

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность участившимися случаями необоснованной блокировки денежных средств россиян при осуществлении ими переводов со своих счетов. Это заявление прозвучало на пресс-конференции, трансляцию которой вел «Первый канал».

«Мы также видели всплеск жалоб по необоснованным блокировкам средств граждан. И, конечно, здесь очень важно принять все меры для того, чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались», — пояснила Набиуллина.

По словам главы регулятора, существуют различные механизмы блокировки, и банкам даны четкие указания по их разграничению. Важным аспектом является информирование клиентов о причинах блокировки и создание эффективной системы обжалования принятых мер.

Набиуллина уточнила, что блокировка средств может быть произведена по трем основным причинам: подозрение в мошеннических действиях, отмывание денег и нарушение налогового законодательства.

