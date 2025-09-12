В Центробанке заявили об ожиданиях резкого замедления экономики

Резкое замедление темпов роста российской экономики в 2025 году было неизбежным и ожидаемым. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Хочу просто заметить, что экономика и в этом году продолжает, и в следующем году продолжит расти, по нашим оценкам, пусть более медленными темпами, чем в предыдущие два года», — сказала она.

Как пояснила Набиуллина, это естественный процесс при выводе экономики из перегрева. После выхода из этой стадии экономика постепенно будет расти.

В обзоре Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации» отмечается, что годовая инфляция в стране по состоянию на 8 сентября составила 8,1% против 8,11% неделей ранее.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что инфляция в России постепенно замедляется. Глава кабмина отметил, что снижение инфляции является одной из ключевых задач при формировании федерального бюджета на ближайшую трехлетку.

Ранее сообщалось, что Центробанк может ввести лимит на выпуск банковских карт.