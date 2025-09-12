«Они орали»: из батутного парка в Орске выгнали группу особенных детей

Особенных детей выгнали из батутного парка в Орске, потому что они шумели

Руководство батутного парка в Орске со скандалом выгнало семерых особенных детей во время курса нейрореабилитации, потому что те «орали и стонали». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе проекта «Нейротрамплин».

«Для Орска это был первый курс «Нейротрамплина». Родители ждали с нетерпением – набрали группу, согласовано расписание и условия оплаты. Руководство парка заранее было проинформировано о специфике занятий и особенностях детей. В первые дни у ребят проходит адаптация к новому пространству, шуму, ярким цветам, упражнениям и тренеру. Это естественный процесс: некоторые дети могут реагировать на новое сопротивлением или эмоционально, но опытные тренеры умеют справляться с такими ситуациями. Обычно уже через 30—40 минут удается установить контакт даже с самым «сложным» ребенком», — сказали там.

В пресс-службе проекта сообщили, что руководство парка отказалось продолжать сотрудничество после первого занятия.

«Администратору проекта начали поступать оскорбления и требования — прекратить занятия и покинуть парк. В голосовых сообщениях администратор батутного парка заявил, что ребенок «орет три часа и отпугивает посетителей», хотя само занятие длится не более 40 минут. Даже предложение увеличить оплату за вход руководитель отверг, пояснив, что ему выгоднее провести банкет на десять человек, чем пускать к себе «орущих» детей, которые якобы испортят праздник остальным клиентам», — сказали там.

В «Неротрамплине» объяснили, почему занятия для особенных детей решили провести в батутном центре.

«Проект занимается нейроабилитацией детей с особенностями развития нервной системы: с расстройствами аутистического спектра, задержками речевого и психического развития, СДВГ, нарушениями на фоне синдрома дауна и ДЦП и другими диагнозами. Уникальность программы в том, что она проводится не в закрытом кабинете, а в батутном парке: упражнения на батуте и нестабильных поверхностях стимулируют работу глубоких структур мозга, что помогает запускать речь, когнитивные функции и новые навыки. Занятия в общественных пространствах способствуют социализации и адаптации к жизни в обществе», — сказали там.

В переписке с представителями «Нейротрамплина» директор батутного парка пожаловался на одну из мам, которая сделала ему замечание о грязи на территории. И добавил, что о криках детей договоренности не было.

В самом батутном центре не стали отвечать на вопросы корреспондента «Газеты.Ru», бросив трубку.

