У пациента в коме, подававшего признаки жизни, едва не изъяли внутренние органы

В США врач спас пациента в коме, у которого уже собирались изъять органы

В США хирург в последний момент спас пациента в коме, которого готовили к изъятию внутренних органов. Об этом пишет CNN.

В марте 2019 года 22-летний Ларри Блэк поступил в больницу в штате Миссури с ранением в затылок. Неделю спустя ему должны были сделать операцию по изъятию органов для донорства, хотя его сердце еще билось.

Семья сомневалась в необходимости донорства, а сестры пациента заявили, что брат, находясь в медикаментозной коме, реагировал на их вопросы морганием или стуком по кровати, однако в итоге Блэка стали готовить к операции.

Тем не менее врач, еще только начинавший свою карьеру в нейрохирургии, вовремя вошел в операционную и изменил ход событий.

«Меня не волнует существующее согласие. Я еще не разговаривал с семьей, и я с этим не согласен. Уберите его со стола», — заявил доктор.

После этого Блэка вернули в реанимацию и отменили седативные препараты. Через несколько дней он начал говорить, поправился, а позже смог ходить. Сейчас мужчина является музыкантом и отцом троих детей.

В связи с инцидентом было проведено служебное расследование, которое доказало, что процедура донорства в США нуждается в совершенствовании. Организация Mid-America Transplant и другие учреждения отметили, что согласие семьи может меняться в зависимости от состояния пациента и перспектив его выздоровления, поэтому необходимо установить четкие протоколы и этические рамки.

Ранее пенсионерка из США, которой вместо селезенки удалили почку, подала на больницу в суд.