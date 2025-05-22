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Пенсионерка, которой вместо селезенки удалили почку, подала на больницу в суд

В США женщина, которой вместо селезенки удалили почку, подала на больницу в суд
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В США 80-летняя жительница штата Миннесота Венди Раппопорт подала в суд на больницу Abbott Northwestern Hospital, в которой врач во время операции допустил ошибку и удалил ей не тот орган. Об этом сообщает ABC News.

Пенсионерка поступила в больницу для удаления селезенки, но операция приняла неожиданный поворот, когда хирург вместо нужного органа удалил левую почку.

«Мы надеемся, что больница возьмет на себя ответственность за халатность своего специалиста, а не будет обвинять во всем потерпевшую», — заявил в беседе с журналистами адвокат женщины Аарон Лоуренс.

Согласно исковому материалу, женщину госпитализировали в медучреждение 25 марта 2022 года с подозрением на разрыв селезенки, 28 марта ей провели операцию. В выписке сказано, что медик удалил женщине селезенку, что не подтверждают текущие обследования. Сейчас пациентка страдает от хронической болезни почек и надеется добиться от учреждения компенсации.

Ранее в Швеции врач случайно удалил 37-летней женщине здоровый яичник вместо больного.

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