На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Индонезии задействуют военных для эвакуации пострадавших из-за наводнений на Бали

Власти Индонезии привлекут более 300 военных для эвакуации пострадавших на Бали
true
true
true
close
Global Look Press

Власти Индонезии задействуют военных для эвакуации пострадавших в результате сильных наводнений на острове Бали. Об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на главу информационной службы индонезийской армии бригадного генерала Вахью Юдхайана.

«В настоящее время более 300 военнослужащих армии Индонезии, а также сотрудники Национальной полиции, Национального поисково-спасательного агентства и других соответствующих служб развернуты в различных местах», — сказал глава службы.

Юдхайна добавил, что военных направят в 147 районов, которые пострадали из-за наводнений. Помимо этого, военнослужащих задействуют для помощи в 32 районах, пострадавших от оползней. В обязанности армии войдут поиск людей, а также расчистка загрязненной территории от грязи и мусора.

Сильнейшее за последнее десятилетие наводнение на Бали произошло в результате проливных дождей, обрушившихся на остров 8 и 9 сентября. По информации местных властей, разгул стихии не пережили около 20 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести. На острове введен режим чрезвычайного положения сроком на одну неделю.

Ранее посольство обратилось к россиянам из-за ливней на Бали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами