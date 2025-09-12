В Индонезии задействуют военных для эвакуации пострадавших из-за наводнений на Бали

Власти Индонезии задействуют военных для эвакуации пострадавших в результате сильных наводнений на острове Бали. Об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на главу информационной службы индонезийской армии бригадного генерала Вахью Юдхайана.

«В настоящее время более 300 военнослужащих армии Индонезии, а также сотрудники Национальной полиции, Национального поисково-спасательного агентства и других соответствующих служб развернуты в различных местах», — сказал глава службы.

Юдхайна добавил, что военных направят в 147 районов, которые пострадали из-за наводнений. Помимо этого, военнослужащих задействуют для помощи в 32 районах, пострадавших от оползней. В обязанности армии войдут поиск людей, а также расчистка загрязненной территории от грязи и мусора.

Сильнейшее за последнее десятилетие наводнение на Бали произошло в результате проливных дождей, обрушившихся на остров 8 и 9 сентября. По информации местных властей, разгул стихии не пережили около 20 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести. На острове введен режим чрезвычайного положения сроком на одну неделю.

