В Общественной палате предложили выдавать бесплатное жилье некоторым учителям

Учителя, чей трудовой стаж превысил 25 лет, должны иметь право на получение бесплатного жилья. Об этом ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб.

«Я думаю, что среди педагогов остро стоит жилищный вопрос. Считаю, что тем, кто проработал в школе более 25 лет можно безвозмездно выделять жилье», — сказал замсекретаря.

Гриб добавил, что необходимый стаж для получения квартиры «можно обсуждать». По его словам, реализация подобной инициативы позволит повысить авторитет и престиж профессии.

В конце августа вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил ввести единовременную федеральную выплату педагогам к 1 сентября. Депутат назвал реализацию такой инициативы важным стратегическим шагом, который, по его словам, публично продемонстрирует государственную признательность учителям, повысит престиж профессии и будет способствовать привлечению в школы талантливой молодежи.

Ранее учителя обрушились с критикой на депутатов из-за «града» ненужных инициатив.