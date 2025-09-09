На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учителя обрушились с критикой на депутатов из-за «града» ненужных инициатив

Профсоюз педагогов обрушился с критикой на депутатов из-за домашних заданий
hxdbzxy/Shutterstock/FOTODOM

Российским учителям не нужны никакие инструкции и рекомендации к тому, как следует задавать детям домашние задания. Вместо этого лучше решить не теряющую многие годы актуальность проблему загрузки преподавателей, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

Так он прокомментировал планы депутатов отменить классический формат домашних заданий в школах с акцентом на творческом подходе. Казаков подчеркнул, что подобные идеи только усилят давление и увеличат проблемы в образовании.

«С чего они вообще взяли, что во всех школах «классическое» домашнее задание, и что каждый учитель задает его одинаково? Не депутатам Госдумы учить учителей, как задавать «домашку» детям, — заявил он. — Не может быть никаких рекомендаций по домашним заданиям».

Единственная норма, которая должна браться за основу в этом вопросе, — это СанПиН, добавил эксперт. при этом он согласился, что часто домашние задания носят больше формальный характер, в результате чего и учащиеся к его выполнению подходят слишком формально. Однако основная проблема здесь кроется в перегрузке педагогов, и, хотя власти это понимают, продолжают сыпать на школы «град инициатив», посетовал Казаков.

«Так что все только «пиарятся», пытаясь показать свою заботу. Стало только хуже», — заключил специалист.

Напомним, в августе стало известно, что в России вводятся нормы на выполнение домашнего задания с учетом нагрузки на школьников, согласованные с Роспотребнадзором. Так, в первом классе школьники должны тратить на выполнение «домашки» 1 час, во втором и третьем – 1,5 часа, а в четвертом – 2 часа. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о возможной отмене домашнего задания для школьников из-за сильной образовательной нагрузки. По его словам, большинство депутатов считают, что российские ученики перегружены домашним заданием, проводя за учебой в среднем 8-10 часов в день.

Ранее в Минпросвещения оценили идею отменить домашнее задание в школах.

