В Ростовской области восстановили движение судов на гидроузле после аварии с теплоходом

Движение судов восстановлено на Кочетовском гидроузле в Ростовской области, где ранее произошла авария с теплоходом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.

В публикации отмечается, что движение судов было восстановлено в 14:50 мск, в данный момент судовой ход открыт.

20 апреля сообщалось, что на Кочетовском гидроузле перекрыт судовой ход из-за навала теплохода. Как сообщало РИА Новости со ссылкой на МЧС, в 02:50 мск поступило сообщение о том, что теплоход «Альфа», заходя в камеру гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна». В МЧС добавили, что экипаж теплохода состоит из 12 человек.

По данным агентства, в текущем году навигация внутренних водных путей в границах Азово-Донского бассейна открыта с 1 апреля танкером «Аура» в Кочетовском гидроузле. Кочетовский гидроузел расположен на реке Дон (3004,8 км Единой глубоководной системы) в Ростовской области.

Позднее стало известно, что Южная транспортная прокуратура инициировала проверку после навала судна на Кочетовском гидроузле в Ростовской области.

Ранее ОСК предложила запретить эксплуатацию ветхих судов в водах России.