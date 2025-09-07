На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Чайка» с десятками пассажиров села на мель в Финском заливе

78.ru: в Финском заливе на мель сел теплоход «Чайка» с 40 людьми на борту
chaikaship.ru

В Финском заливе на мель сел теплоход «Чайка». Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

По его словам, на борту судна находятся 40 человек.

В середине августа под Саратовом сгорела и затонула элитная яхта «Мечта» стоимостью около $1 млн. С берега дым на судне заметил очевидец. Он сел в лодку и отправился на помощь 59-летнему владельцу судна из Вологодской области и пятерым членам экипажа. В результате мужчине удалось спасти четверых человек, еще двоих эвакуировали спасатели.

Предполагается, что причиной пожара стали неполадки с электропроводкой, и собственник яхты якобы знал об этой проблеме. По данным СМИ, во время ремонта в каюте произошло короткое замыкание и началось возгорание. Яхта вспыхнула за считанные минуты, выгорела вся мебель и ковры. В прошлом «Мечта» уже попадала в неприятности: 10 ноября 2022 года она села на мель на Волге в районе острова Заячий — напротив набережной Саратова.

Ранее на Волге резиновая лодка угодила под буксир с баржами.

