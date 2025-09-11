На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности 12 сентября

В Подмосковье объявлен желтый уровень опасности утром в пятницу из-за тумана
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности ночью и утром в пятницу, 12 сентября, в Московской области из-за тумана. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение о тумане действует в период с 3:00 до 11:00 12 сентября. Специалисты прогнозируют, что в ночные и утренние часы местами на территории Московской области ожидается туман с ухудшением видимости до 200 метров.

Помимо этого в регионе объявлен желтый уровень из-за пожарной опасности. Специалисты объявили его до 2:00 15 сентября. Также местами по области отмечается высокая пожарная опасность — 4 класс.

Накануне начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что теплая погода с температурой на 3,5°C выше нормы и без осадков продержится в Москве и Московской области до 16–17 сентября. Специалист добавил, что погода до середины сентября в столичном регионе ожидается благоприятной для прогулок и открытых мероприятий.

Ранее синоптик предупредил о заморозках в девяти регионах России.

