Синоптик предупредил о заморозках в девяти регионах России

В ближайшие дни в девяти регионах России прогнозируются ночные заморозки. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, 10 и 11 сентября похолодание ожидается в Башкортостане и Оренбургской области, где температура воздуха ночью может опуститься до –2 °C. Также температура опустится ниже нуля в Пермском крае, в Челябинской, Курганской и Томской областях.

В ночное время суток на юге Красноярского края, в Тыве и Иркутской области столбики термометров опустятся до –3…–5 °C, добавил Вильфанд.

Сегодня ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что погода в Москве начнет постепенно ухудшаться уже со следующей недели, при этом настоящая осень придет в столицу только в последней декаде сентября.

Метеоролог уточнил, что бабье лето в столице продлится до 13-14 сентября включительно, хотя станет немного прохладнее: по ночам ожидается температура от +7 до +10 °C, днем — от +18 до +21 °C.

Ранее синоптик рассказала о продолжительности осени и зимы в средней полосе России.