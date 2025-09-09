На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Синоптик предупредил о заморозках в девяти регионах России

Вильфанд: заморозки до –5 °C ожидаются в девяти регионах РФ
true
true
true
close
MVolodymyr/Shutterstock/FOTODOM

В ближайшие дни в девяти регионах России прогнозируются ночные заморозки. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, 10 и 11 сентября похолодание ожидается в Башкортостане и Оренбургской области, где температура воздуха ночью может опуститься до –2 °C. Также температура опустится ниже нуля в Пермском крае, в Челябинской, Курганской и Томской областях.

В ночное время суток на юге Красноярского края, в Тыве и Иркутской области столбики термометров опустятся до –3…–5 °C, добавил Вильфанд.

Сегодня ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что погода в Москве начнет постепенно ухудшаться уже со следующей недели, при этом настоящая осень придет в столицу только в последней декаде сентября.

Метеоролог уточнил, что бабье лето в столице продлится до 13-14 сентября включительно, хотя станет немного прохладнее: по ночам ожидается температура от +7 до +10 °C, днем — от +18 до +21 °C.

Ранее синоптик рассказала о продолжительности осени и зимы в средней полосе России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами