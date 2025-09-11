В Москве пассажир метро укусил и пытался раздеть девочку, мужчину задержали

В Москве правоохранители взяли под стражу мужчину, который совершил преступление против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел 7 сентября в вагоне поезда на станции «Пролетарская».

«Мужчина совершил в отношении ранее незнакомой девочки иные действия сексуального характера», — рассказали в ведомстве.

По информации mk.ru, незнакомец приставал к несовершеннолетней на перроне станции: сел рядом с ней на лавку и положил руку ей на колено. Затем проследовал за ней в вагон и преследовал ее в поезде, а затем укусил за ухо и попытался стянуть с нее футболку.

Девочка сразу оповестила о случившемся родителей, а те обратились в полицию. Оперативники и следователи задержали извращенца.

«С ним проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение. Сегодня по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СК.

Задержанный в свое оправдание заявил, что был нетрезв. Также он утверждает, что только поцеловал несовершеннолетнюю.

Ранее в Московском метро неизвестный схватил за ягодицы пассажирку.