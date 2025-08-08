«Схватил за ягодицы»: неизвестный приставал к пассажирке Московского метро

Жительница Москвы пожаловалась, что неизвестный приставал к ней в метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам потерпевшей, все произошло на станции Петровско-Разумовская 6 августа. Она переходила платформу, когда сзади к ней подошел мужчина, «схватил за ягодицы», а затем обогнал ее и скрылся. Девушка сразу обратилась в полицию и написала заявление. Сейчас нарушителя ищут.

В апреле 2025 года правоохранители задержали за домогательства в столичном метро приезжего. Тогда жертвой преступника стала девушка-подросток. Ее спас пассажир, который заметил противоправные действия мигранта, остановил его и потребовал объяснений.

Ранее в Петербурге экс-сотрудник УФСИН годами насиловал падчерицу.