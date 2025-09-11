На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Угроза нацбезопасности»: в Госдуме призвали ввести мораторий на выдачу гражданства мигрантам

Миронов предложил перестать выдавать гражданство РФ мигрантам из Средней Азии до 2030 года
Владимир Астапкович/РИА Новости

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в разговоре с «Газетой.Ru» призвал ввести до 2030 года мораторий на предоставление гражданства и вида на жительство мигрантам из Средней Азии. По его мнению, возросший поток мигрантов несет угрозу национальной безопасности России.
 
«Слабо контролируемый поток мигрантов в Россию только растет. По данным МВД, за первые шесть месяцев 2025 года иностранцам выдали около 114 тысяч разрешений на работу, что в полтора раза больше, чем в первом полугодии 2024-го. Всего только по официальным оценкам в России находится более 6,5 миллиона мигрантов, и из них работает меньшая часть. Остальные – члены семей, которые ничего не делают, зато пользуются нашей социальной инфраструктурой, включая больницы и школы», — считает Миронов.

По мнению депутата, такая ситуация представляет прямую угрозу национальной безопасности России и благополучию ее граждан.

«Справедливая Россия» уже внесла в Госдуму целый ряд законопроектов, которые помогут навести порядок с миграцией в стране. Но пока эти решения еще не приняты, я призываю ввести до 2030 года мораторий на предоставление гражданства и вида на жительство мигрантам из Средней Азии. Только так мы сможем стабилизировать ситуацию и решить все проблемы, которые сегодня возникают из-за массового приезда в страну иностранных граждан», — сказал Миронов.

С инициативой о введении похожего моратория в отношении граждан Таджикистана депутат выступал в апреле 2022 года, — тогда он признавался, что не нашел поддержки ни в правительстве, ни в Думе. В 2024 году Миронов снова предлагал приостановить предоставление гражданства РФ жителям Средней Азии до 2026 года, но инициатива также не получила хода.

Ранее Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию.

