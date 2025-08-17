В России могут запретить трудовым мигрантам приезжать с семьями

Трудовым мигрантам, которые приезжают в Россию, стоит запретить привозить в страну свои семьи. Такое заявление сделал глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, пишет ТАСС.

«‎Если даже где-то действительно нужны рабочие руки в лице мигрантов — хотя многие субъекты Федерации отказались от них, и небо не упало, — но если даже где-то нужны, пожалуйста: без всяких семей, приехали, отработали, получили деньги и уехали. И тогда у нас будет достаточно мест в детских садах и в школах и так далее», — сказал он.

По мнению главы фракции, многие мигранты вовсе не собираются работать, но приезжают в Россию с семьями.

12 августа депутаты Госдумы направили обращение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ограничить число детей-мигрантов в школьных классах. Парламентарии, включая лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, Анну Скрозникову и Сардану Авксентьеву, отметили, что в настоящее время в более чем 500 школах число детей иностранцев превышает 10%, и это создает проблемы для их адаптации. В этой связи законодатели считают необходимым закрепить норму, запрещающую зачисление в один класс более одного ребенка-мигранта.

Ранее российским учителям рекомендовали отслеживать высказывания детей мигрантов.