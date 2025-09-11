Росавиация уведомила о деталях работы аэропорта Краснодара

Аэропорт Краснодара готов к приему и отправке гражданских самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Согласно выпущенному извещению (NOTAM), воздушная гавань столицы Кубани готова к приему и отправке гражданских самолетов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты гражданских самолетов в краснодарском аэропорту могут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00 по московскому времени, начиная с 11 сентября. Ожидается, что первый регулярный рейс в столицу Кубани выполнит «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября.

Это уже второй аэропорт российского юга, открытый в этом сезоне. В начале июля Минтранс объявил о возобновлении работы аэропорта Геленджика.

Многие аэропорты на юге России были закрыты сразу после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Большинство не работают до сих пор — в настоящее время закрыты восемь: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь. Жители юга страны и путешественники используют альтернативные маршруты: Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный, Махачкала.

