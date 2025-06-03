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Российские подростки разбили о голову маршрутчика бутылку после требования оплатить проезд

В Тюмени подростки разбили о голову водителя маршрутки бутылку после конфликта
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Telegram-канал «Наш Город | Тюмень»

В Тюмени перепалка в маршрутке между группой подростков и водителем закончилась для последнего обращением за медицинской помощью. Об этом сообщает «Наш город | Тюмень» в Telegram-канале.

Инцидент произошел 2 июня на одной из остановок на улице Дзержинского. По словам очевидцев, конфликт начали тинейджеры. Они зашли в салон и попытались проехать безбилетниками. Когда водитель потребовал оплатить проезд, с нарушителями завязалась перепалка. Маршрутчик отказался везти пассажиров без оплаты и стал выгонять их. В этот момент один из подростков ударил мужчину стеклянной бутылкой по голове. После этого компания дебоширов скрылась. Как рассказали другие пассажиры, на вид хулиганам было около 17 лет.

На место ЧП выезжала скорая. Она забрала мужчину в областную больницу №2, где ему оказали помощь и предложили госпитализацию. От последней работник транспорта отказался.

В полиции подтвердили факт нападения, сейчас правоохранители устанавливают личности хулиганов.

Ранее в Самаре на видео попала жестокая драка водителей автобусов на проезжей части.

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