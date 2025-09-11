Организаторы Burning Man объявили награду за информацию об убийце россиянина

В США объявили награду в $10 тысяч за информацию об убийце Вадима Круглова

Организаторы фестиваля Burning Man совместно с волонтерами из организации Secret Witness, помогающей силовикам, заявили, что готовы предоставить вознаграждение в $10 тысяч за информацию, которая поможет найти убийцу россиянина Вадима Круглова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

«Организация Secret Witness объявила о награде в $5 тысяч за информацию, которая приведет к аресту в рамках этого расследования. Для поддержки этих мер Burning Man Project предоставил дополнительные $5 тысяч к этому вознаграждению», — говорится в сообщении.

Тело Вадима Круглова нашли в палатке во время сжигания деревянной фигуры на церемонии закрытия фестиваля 31 августа. Мужчина должен был представлять свою инсталляцию на Burning Man, но внезапно пропал сразу после песчаной бури. Друзья мужчины уверены, что его убили.

В полиции подчеркивают, что расследование будет сложным: на время проведения Burning Man территория превращается в мегаполис, но камер там практически нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что отец убитого на Burning Man россиянина обратился к Трампу.