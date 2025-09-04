Россиянин создал инсталляцию для Burning man, но пропал после бури. Его нашли зарезанным в палатке

Россиянин, эмигрировавший несколько лет назад в США, найден мертвым в пустыне Невады. Он должен был представлять свою инсталляцию на фестивале Burning Man, но внезапно пропал сразу после песчаной бури. Во время сжигания деревянной фигуры на церемонии закрытия фестиваля его тело нашли в луже крови. Друзья мужчины уверены, что его убили. В полиции подчеркивают, что расследование будет сложным: на время проведения Burning Man территория превращается в мегаполис, но камер там практически нет.

В момент проведения традиционного сжигания чучела на фестивале Burning Man в американском штате Невада было обнаружено тело мужчины, лежащее в луже крови, сообщил офис шерифа округа Першинг 31 августа. Сегодня, 3 сентября, сталоизвестно, что погибший — россиянин Вадим Круглов.

Что произошло

Как пишет Telegram-канал Mash, 24 августа Вадим отправился на фестиваль, чтобы представить свою инсталляцию.

Вместе с остальными участниками Burning Man он попал в песчаную бурю, «смог ее пережить, но затем пропал».

Во время бури порывы ветра в месте проведения фестиваля достигали 80 км/ч, а видимость не превышала 30 см. Из-за непогоды были повреждены несколько лагерей участников и одна инсталляция. Когда Круглов пропал, друзья и родственники организовали его поиски, а также выкладывали в соцсетях фотографии с просьбой предоставить хоть какую-нибудь информацию. 2 сентября полиция нашла в луже крови мужчину лет 35-40 с ножевыми ранениями. Им оказался уроженец Омска . По данным местной полиции, Круглова убили во во время церемонии закрытия, когда на главной площади торжественно сжигают деревянную фигуру.

Расследование трагедии затруднено из-за того, что во время проведения Burning Man территория превращается в мегаполис, а камер видеонаблюдения там практически нет.

«Несмотря на это, основная версия произошедшего — убийство», — отмечает Mash.

Друзья омича уверены, что его убили, пишет Shot. Преступление, по их мнению, произошло прямо во время фаер-шоу. Предположительно, у Вадима случился конфликт в палатке с другим гостем фестиваля, и ссора закончилась поножовщиной.

Сестра погибшего Ольга Лиер рассказала NGS55, что брат перестал читать ее сообщения в мессенджерах после 30 августа. В этот день они общались последний раз: обсудили, в какой одежде он пойдет на фестиваль.

«Официальных заявлений от полиции пока еще нет. Никаких фотодоказательств тоже нет. Мы с Вадимом в последний раз общались, когда он ехал на этот фестиваль. Он скидывал фотографии своих «луков». Показывал, какую выбрал одежду», — отметила девушка.

Что известно о погибшем россиянине

Вадиму Круглову было 37 лет. В 2013 году он окончил Омский государственный университет путей сообщения, а через несколько лет переехал в США.

Подруга Вадима София, которая была с ним на фестивале, рассказала в соцсетях, что он участвовал в организации Burning Man.

«Он вложил душу в наше сообщество: строил лагерь, создавал арт-объект, всегда был готов помочь другим, отзывчивый и добрый. Его энергия и вклад навсегда останутся частью истории Берна».

Сестра Вадима отметила, что он был душой компании, занимался творчеством, любил путешествовать.

«Он был очень активным, общительным, веселым и целеустремленным. Вадим любил жизнь. У него она была очень насыщенной. Путешествовал, у него много друзей и знакомых», — отметила омичка.

Тело Круглова сейчас находится в бюро судебно-медицинской экспертизы. Родственники собирают деньги, чтобы транспортировать его на родину.

За несколько дней до случившегося мужчина пытался узнать в интернете, сколько человек ежегодно умирает на фестивале.

«В начале, когда мы познакомились, он смотрел и проверял, сколько человек умирает ежегодно на Берне. Я говорю: «Вадим, ты что дурак?». А он такой: «Да я просто прикалываюсь, там три человека из 70 тысяч — не страшно»», — рассказала София.

В полиции призвали участников фестиваля «быть бдительными». Организаторы Burning Man заявили, что безопасность и благополучие участников «имеют первостепенное значение». Для всех желающих работали группы кризисной помощи, а также бесплатный Wi-Fi для связи с близкими.

Другое ЧП

27 августа участница Burning Man Кейла Томпсон родила прямо в пустыне Невады. Схватки начались, когда она находилась в трейлере. Как сообщает NBC News, американка не знала о своей беременности, а начало родовой деятельности стало для нее шоком.

В туалете трейлера женщина родила дочь весом 1,6 кг. Позже их отправили в больницу города Рино. Там медики признались, что Томпсон «совсем не выглядела как беременная».

Фестиваль Burning Man завершился 1 сентября. Ежегодный съезд в пустыне Блэк-Рок привлекает десятки тысяч художников, музыкантов и активистов. Кульминацией становится сожжение большого деревянного чучела человека.

Стоимость билетов в 2025 году варьировалась от $500 до $3 тыс.