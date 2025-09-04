Россиянин создал инсталляцию для Burning man, но пропал после бури. Его нашли зарезанным в палатке

В момент проведения традиционного сжигания чучела на фестивале Burning Man в американском штате Невада было обнаружено тело мужчины, лежащее в луже крови, сообщил офис шерифа округа Першинг 31 августа. Сегодня, 3 сентября, сталоизвестно, что погибший — россиянин Вадим Круглов.
Что произошло
Как пишет Telegram-канал Mash, 24 августа Вадим отправился на фестиваль, чтобы представить свою инсталляцию.
Вместе с остальными участниками Burning Man он попал в песчаную бурю, «смог ее пережить, но затем пропал».
Во время бури порывы ветра в месте проведения фестиваля достигали 80 км/ч, а видимость не превышала 30 см. Из-за непогоды были повреждены несколько лагерей участников и одна инсталляция. Когда Круглов пропал, друзья и родственники организовали его поиски, а также выкладывали в соцсетях фотографии с просьбой предоставить хоть какую-нибудь информацию. 2 сентября полиция нашла в луже крови мужчину лет 35-40 с ножевыми ранениями. Им оказался уроженец Омска. По данным местной полиции, Круглова убили во во время церемонии закрытия, когда на главной площади торжественно сжигают деревянную фигуру.
Расследование трагедии затруднено из-за того, что во время проведения Burning Man территория превращается в мегаполис, а камер видеонаблюдения там практически нет.
«Несмотря на это, основная версия произошедшего — убийство», — отмечает Mash.
Друзья омича уверены, что его убили, пишет Shot. Преступление, по их мнению, произошло прямо во время фаер-шоу. Предположительно, у Вадима случился конфликт в палатке с другим гостем фестиваля, и ссора закончилась поножовщиной.
Сестра погибшего Ольга Лиер рассказала NGS55, что брат перестал читать ее сообщения в мессенджерах после 30 августа. В этот день они общались последний раз: обсудили, в какой одежде он пойдет на фестиваль.
«Официальных заявлений от полиции пока еще нет. Никаких фотодоказательств тоже нет. Мы с Вадимом в последний раз общались, когда он ехал на этот фестиваль. Он скидывал фотографии своих «луков». Показывал, какую выбрал одежду», — отметила девушка.
Что известно о погибшем россиянине
Вадиму Круглову было 37 лет. В 2013 году он окончил Омский государственный университет путей сообщения, а через несколько лет переехал в США.
Подруга Вадима София, которая была с ним на фестивале, рассказала в соцсетях, что он участвовал в организации Burning Man.
«Он вложил душу в наше сообщество: строил лагерь, создавал арт-объект, всегда был готов помочь другим, отзывчивый и добрый. Его энергия и вклад навсегда останутся частью истории Берна».
Сестра Вадима отметила, что он был душой компании, занимался творчеством, любил путешествовать.
«Он был очень активным, общительным, веселым и целеустремленным. Вадим любил жизнь. У него она была очень насыщенной. Путешествовал, у него много друзей и знакомых», — отметила омичка.
Тело Круглова сейчас находится в бюро судебно-медицинской экспертизы. Родственники собирают деньги, чтобы транспортировать его на родину.
За несколько дней до случившегося мужчина пытался узнать в интернете, сколько человек ежегодно умирает на фестивале.
«В начале, когда мы познакомились, он смотрел и проверял, сколько человек умирает ежегодно на Берне. Я говорю: «Вадим, ты что дурак?». А он такой: «Да я просто прикалываюсь, там три человека из 70 тысяч — не страшно»», — рассказала София.
В полиции призвали участников фестиваля «быть бдительными». Организаторы Burning Man заявили, что безопасность и благополучие участников «имеют первостепенное значение». Для всех желающих работали группы кризисной помощи, а также бесплатный Wi-Fi для связи с близкими.
Другое ЧП
27 августа участница Burning Man Кейла Томпсон родила прямо в пустыне Невады. Схватки начались, когда она находилась в трейлере. Как сообщает NBC News, американка не знала о своей беременности, а начало родовой деятельности стало для нее шоком.
В туалете трейлера женщина родила дочь весом 1,6 кг. Позже их отправили в больницу города Рино. Там медики признались, что Томпсон «совсем не выглядела как беременная».
Фестиваль Burning Man завершился 1 сентября. Ежегодный съезд в пустыне Блэк-Рок привлекает десятки тысяч художников, музыкантов и активистов. Кульминацией становится сожжение большого деревянного чучела человека.
Стоимость билетов в 2025 году варьировалась от $500 до $3 тыс.