В Москве пройдет забег в честь борьбы с насилием

В парке «Дубки» в Москве 19 сентября пройдет ежегодный забег в рамках акции «Не молчи!», посвященный борьбе с насилием, сообщается на сайте mos.ru.

Участники пробегут символическую дистанцию 2025 метров.

Организатором акции выступит Кризисный центр помощи женщинам и детям при поддержке правительства Москвы.

Как отметила директор Кризисного центра помощи женщинам и детям Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Наталья Завьялова, важно, чтобы женщины, оказавшиеся в трудной ситуации, понимали, что они не одни.

«Для этого в городе 11 лет работает Кризисный центр помощи женщинам и детям, обратившись в который каждая жительница гарантированно получит профессиональную поддержку. Ежегодный забег — это больше, чем просто спортивное мероприятие. Это символ солидарности и взаимопонимания», — сказала она.

Каждому участнику забега вручат памятные сувениры, а победители получат награды и подарки.

Кроме того, в рамках забега пройдут мастер-классы и другие активности.