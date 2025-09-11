Пара уволилась с работы и забрала дочь из школы, чтобы путешествовать по миру

Супруги из Англии уволились с работы, чтобы путешествовать по миру с дочерью

Пара из Англии уволилась с работы и забрала дочь из школы, чтобы путешествовать по миру, пишет Daily Mail.

Супружеская пара из Чешира, Хейли и Льюис Троу, решила кардинально изменить свою жизнь — они ушли с высокооплачиваемых должностей в офисе, съехали с арендованной квартиры, забрали шестилетнюю дочь Найлу из школы и отправились в кругосветное путешествие. Их маршрут уже пролег через Европу и Юго-Восточную Азию, а впереди — Австралия, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Шри-Ланка и Мальдивы.

Идея о таком путешествии пришла к с супругам после длительного отпуска в Австралии в 2022 году. Вернувшись домой, они осознали, что живут ради двух коротких отпусков в год, проводя все остальное время в офисах, на совещаниях и в бесконечной гонке за карьерным ростом.

«Мы оба годами карабкались по карьерной лестнице. Но в какой-то момент поняли: мы хотим другого. Больше времени вместе. Больше свободы для дочери. Больше настоящих приключений», — рассказывает Хейли, ранее работавшая в сфере IT-рекрутинга

Перед началом своего путешествия супруги жили полгода у родителей Льюиса, чтобы сэкономить как можно больше, отказались от аренды, продали или упаковали почти все, что имело значение в их прежней жизни. Во время поездок Хейли и Льюис работают удалено, а дочь пары продолжает обучение — сначала через онлайн-репетиторов по британской программе, а затем — через местную мультикультурную школу на Бали, где семья обосновалась до ноября 2025 года.

Муж с женой признаются, что не все друзья и родственники поддерживают их уровень жизни, но для супругов, по их словам, важнее эмоции, которые они получают каждый день.

