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Туристу грозит большой штраф за бросок огромного камня в ущелье

Туристу в Испании грозит штраф в размере €200 тыс. за брошенный в ущелье камень

Туристу в Испании грозит большой штраф за бросок огромного камня в ущелье, пишет Metro.

Инцидент произошел в национальном парке Пикос-де-Эуропа в северной Испании — одном из самых популярных среди туристов. Мужчина поднял валун, превышающий размером его голову, и бросил камень с обрыва, пока его приятель снимал происходящее на видео. Спустя несколько секунд после броска раздался мощный удар — камень достиг дна ущелья.

Видео было опубликовано в социальных сетях, где пользователи осудили поступок туриста. Некоторые комментаторы указали, что внизу ущелья проходит альтернативная пешеходная тропа, а также работают фермеры. Возможные последствия такого поступка могли быть трагическими.

«Такая шутка могла плохо закончиться», — отметил один из местных жителей по имени Хавьер.

Полиция Испании начала расследование этого дела. По словам офицеров, такое нарушение может повлечь штраф до €200 тысяч, поскольку это считается серьезным ущербом окружающей среде в особо охраняемой природной зоне. На данный момент личность подозреваемого не установлена.

Ранее турист из Англии попал в тюрьму в Саудовской Аравии за удаленный твит.

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