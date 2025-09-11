В Китае студентку залило сточными водами в аудитории из-за порванной трубы, пишет Mothership.

Студентка Китайской академии искусств в Ханчжоу рассказала, что прямо во время занятий в аудитории над ней лопнула канализационная труба, обрушив на нее поток сточных вод. Администрация учебного заведения позже заявила, что причиной прорыва стала пара очков, якобы застрявшая в трубе и вызвавшая засор. Однако эта версия вызвала скепсис у инженеров и экспертов по коммунальным системам. По их мнению, одна пара очков не может стать причиной такого масштабного разрыва — гораздо вероятнее, что труба лопнула из-за износа, отсутствия регулярного обслуживания или резкого повышения давления в системе.

Представители академии также сообщили, что помещение уже тщательно убрали, провели дезинфекцию и устранили запах, а все загрязненные предметы — утилизировали. Однако ни в одном заявлении не упоминается, была ли оказана какая-либо помощь самой студентке — ни материальная, ни психологическая. Не сообщается и о том, планирует ли администрация выплатить ей компенсацию, которую студентка, по мнению пользователей соцсетей, заслуживает.

