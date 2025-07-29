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В Китае на горно-обогатительном комбинате со студентами произошел несчастный случай

WP: шесть студентов не выжили при падении на горно-обогатительном комбинате в КНР
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Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

В Китае шесть студентов не смогли выжить после того, как упали в резервуар с рудной пульпой на горно-обогатительном комбинате в Китае. Об этом сообщает газета Washington Post (WP).

Студенты Северо-Восточного университета в Шэньяне проходили практику на комбинате компании China National Gold Group во Внутренней Монголии. Когда они осматривали флотационную машину с рудной пульпой, платформа-решетка внезапно обрушилась под ними. Студенты упали в 10-метровый резервуар с густой субстанцией. Несмотря на усилия спасателей, спасти их не удалось.

Происшествие вызвало возмущение в китайском интернете. Так хештег #ChinaGoldApology за два часа просмотрели около 52 миллионов человек.

13 июля сообщалось, что в Сургуте набережная обрушилась вместе с человеком, который в результате провала грунта оказался в воде.

Ранее в Арзамасе девушка провалилась в оставленную коммунальщиками яму.

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