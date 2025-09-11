В Красноярском крае наказали мать, которая утопила и выбросила младенца в мусорное ведро

Студентка из Канска получила 1,5 года за расправу над новорожденным ребенком

В Канске молодую мать осудили за расправу над новорожденным ребенком, сообщает СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В феврале текущего года 18-летняя студентка местного колледжа, находясь на 38-й неделе беременности, родила ребенка в туалете общежития. Далее девушка погрузила младенца в унитаз, из-за чего новорожденная захлебнулась водой. Убедившись в том, что девочка больше не подает признаков жизни, роженица поместила тело в пакет и выбросила в мусор.

Вскоре тело ребенка обнаружили и установили личность его матери. В отношении девушки возбудили дело по 106 статье УК РФ. Психиатр не выявил у обвиняемой психических расстройств и сделал вывод о том, что она осознавала характер совершаемых действий. В итоге суд признал девушку виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 1,5 года с отбыванием в колонии-поселении.

