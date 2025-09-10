На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Австралии пара пять дней употребляла наркотики, забыв про младенца в кроватке

В Австралии мать забыла про восьмимесячного ребенка, принимая наркотики пять дней
Pixabay

В Австралии пару, принимавшую наркотики и забывшую про ребенка, осудили за злостное пренебрежение. Об этом сообщает ABC News.

Восьмимесячного Декстера Уилтона без признаков жизни обнаружили в доме его матери в 2019 году. Было установлено, что Натали Уайтхед, мать младенца, принимала наркотики вместе со своим партнером, 45-летним Эндрю Уильямом Кэмпбеллом.

Пара оставила ребенка без присмотра на несколько дней. В итоге мальчик не пережил острое недоедание и сильное обезвоживание.

Кэмпбелл признал вину в первый день слушаний и был приговорен к 8,5 годам лишения свободы, но может выйти на свободу уже в следующем году, так как ему зачли 898 дней, проведенных в заключении.

Мать Декстера ранее получила девять лет тюрьмы по тому же делу. Судья охарактеризовала преступление как душераздирающее и отметила, что это был не единичный случай пренебрежения ребенком, а систематическое злостное поведение.

Ранее ранее суд арестовал юную россиянку, заморившую голодом своего годовалого ребенка.

