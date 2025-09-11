На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирске мальчика в восемь лет поставили на учет из-за зависимости от алкоголя

В Новосибирске восьмилетнего мальчика поставили на учет из-за алкоголизма
Depositphotos

Ребенка из Новосибирской области поставили на учет из-за алкогольной зависимости. Об этом сообщает минздрав региона со ссылкой на главного детского психиатра-нарколога Новосибирской области Нину Кошляк.

По словам специалиста, органы системы профилактики заметили, что восьмилетний мальчик употребляет спиртосодержащие напитки и пристрастился к ним.

В результате ему поставили наркологический диагноз. Школьника отправили на стационарное лечение.

«Сейчас он находится на индивидуальном курсе психокоррекции, алкоголь не употребляет», – сообщается в публикации.

Как подчеркнула Кошляк, у выпивающего ребенка зависимость от спиртного может формироваться всего за два-три года.

До этого в Красноярском крае 16-летний подросток устроил ДТП, сев за руль в состоянии алкогольного опьянения. В пути он не справился с управлением. Машина улетела в кювет. Так как пассажиры не были пристегнуты, один из них получил серьезные травмы, спасти его не удалось.

Ранее пьяная бортпроводница пыталась пройти в аэропорт и оказалась в суде.

