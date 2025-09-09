Пьяная бортпроводница пыталась пройти в аэропорт и оказалась в суде

В Англии бортпроводница в 12 раз превысила норму алкоголя и попала в суд

В Великобритании стюардесса предстала перед судом после того, как попыталась пройти контроль безопасности в аэропорту Хитроу, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет Daily Star. Анализы показали, что уровень алкоголя в ее крови был превышен в 12 раз.

Как пишут СМИ, сотрудники службы безопасности обратили внимание на женщину, которая шаталась, невнятно говорила и сильно пахла алкоголем. На место вызвали полицию. Проверка показала, что в ее организме содержалось 254 миллиграмма алкоголя на 100 миллилитров крови при допустимом лимите в 20 миллиграммов — более чем в 12 раз выше нормы.

Обвиняемой оказалась Джессика Костакопулу из Виндзора, работавшая бортпроводницей в авиакомпании Scandinavian Air с октября 2024 года. Женщина признала вину и заявила, что ей «очень стыдно и неловко за все, что произошло». Она добавила, что намерена изменить образ жизни и уже покинула работу в авиационной отрасли, где проработала более двадцати лет.

Суд учел раскаяние женщины и ее прежний безупречный послужной список. В результате ей назначили штраф в размере £623.

Ранее модель Playboy не хотели пускать на рейс из-за ее внешнего вида.