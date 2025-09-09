На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяная бортпроводница пыталась пройти в аэропорт и оказалась в суде

В Англии бортпроводница в 12 раз превысила норму алкоголя и попала в суд
true
true
true
close
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании стюардесса предстала перед судом после того, как попыталась пройти контроль безопасности в аэропорту Хитроу, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет Daily Star. Анализы показали, что уровень алкоголя в ее крови был превышен в 12 раз.

Как пишут СМИ, сотрудники службы безопасности обратили внимание на женщину, которая шаталась, невнятно говорила и сильно пахла алкоголем. На место вызвали полицию. Проверка показала, что в ее организме содержалось 254 миллиграмма алкоголя на 100 миллилитров крови при допустимом лимите в 20 миллиграммов — более чем в 12 раз выше нормы.

Обвиняемой оказалась Джессика Костакопулу из Виндзора, работавшая бортпроводницей в авиакомпании Scandinavian Air с октября 2024 года. Женщина признала вину и заявила, что ей «очень стыдно и неловко за все, что произошло». Она добавила, что намерена изменить образ жизни и уже покинула работу в авиационной отрасли, где проработала более двадцати лет.

Суд учел раскаяние женщины и ее прежний безупречный послужной список. В результате ей назначили штраф в размере £623.

Ранее модель Playboy не хотели пускать на рейс из-за ее внешнего вида.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами