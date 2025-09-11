На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбер внедрил ИИ в свою Bluetooth-систему

Сбер представил устройство нового поколения SberBoom Micro
true
true
true
close
Shutterstock

Сбер представил Bluetooth-аудиосистему нового поколения SberBoom Micro с GigaChat, сообщает пресс-служба банка.

С помощью SberBoom Micro пользователи могут превратить любую Bluetooth-аудиосистему с воспроизведением музыки в полноценное умное устройство. Также устройство работает вместе с телевизорами и ТВ-приставкой Sber.

Пользователи могут переключать каналы или находить фильмы голосом.

Нейросеть Сбера GigaChat сможет отвечать на вопросы пользователя и делиться результатами в своей веб-версии.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Технологическое развитие» Сбера Андрея Белевцева, нейросеть наделяет интеллектом любое акустическое устройство с Bluetooth.

«Наша задача в том, чтобы создавать доступные и удобные технологии, чтобы каждый желающий смог ощутить преимущества инноваций в своей повседневной жизни», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами