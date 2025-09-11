Сбер внедрил ИИ в свою Bluetooth-систему

Сбер представил Bluetooth-аудиосистему нового поколения SberBoom Micro с GigaChat, сообщает пресс-служба банка.

С помощью SberBoom Micro пользователи могут превратить любую Bluetooth-аудиосистему с воспроизведением музыки в полноценное умное устройство. Также устройство работает вместе с телевизорами и ТВ-приставкой Sber.

Пользователи могут переключать каналы или находить фильмы голосом.

Нейросеть Сбера GigaChat сможет отвечать на вопросы пользователя и делиться результатами в своей веб-версии.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Технологическое развитие» Сбера Андрея Белевцева, нейросеть наделяет интеллектом любое акустическое устройство с Bluetooth.

«Наша задача в том, чтобы создавать доступные и удобные технологии, чтобы каждый желающий смог ощутить преимущества инноваций в своей повседневной жизни», — сказал он.