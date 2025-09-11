В Москве спрогнозировали туман

В Москве в ночь на 11 сентября прогнозируется туман с ухудшением видимости до 200-700 м. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

«По данным МЧС, до завтрашнего утра в городе ожидается туман», — говорится в публикации.

В департаменте предупредили автомобилистов быть внимательными за рулем, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Накануне начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что благоприятная погода с температурой на 3,5°C выше нормы и без осадков продержится в Москве и Московской области до 16-17 сентября.

Он добавил, что погода до середины сентября в Московском регионе будет благоприятной для прогулок и открытых мероприятий.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что снежный покров в Москве начнет формироваться к концу осени.

По его словам, среднемесячная норма температуры в ноябре будет превышать многолетние значения на три градуса. Однако количество осадков будет на уровне нормы.

Ранее синоптик предупредил о заморозках в девяти регионах России.