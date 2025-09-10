Синоптик ответил, когда ждать формирования снежного покрова в Москве

Снежный покров в Москве начнет формироваться к концу осени. Об этом «Москве 24» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, среднемесячная норма температуры в ноябре будет превышать многолетние значения на три градуса. Однако он уточнил, что количество осадков будет на уровне нормы.

«Метеорологическая осень продержится как минимум до середины ноября, после чего среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется ниже нуля, осадки станут выпадать преимущественно в твердой фазе», — отметил Тишковец.

Эксперт добавил, что декабрьская зимняя погода в столице начнется в соответствии с календарем. По температурным значениям он будет близок к норме.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд до этого говорил, что в ближайшие дни в девяти регионах России прогнозируются ночные заморозки. По его словам, 10 и 11 сентября похолодание ожидается в Башкортостане и Оренбургской области, где температура воздуха ночью может опуститься до –2 °C. Также температура опустится ниже нуля в Пермском крае, в Челябинской, Курганской и Томской областях.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидается затяжное бабье лето.