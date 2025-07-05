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Россиян предупредили, почему опасно есть рыбу из городских водоемов

Эксперт Золотарева: в рыбе из городских водоемов накапливаются тяжелые металлы
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Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

Рыба, пойманная в городских водоемах, может представлять угрозу для здоровья из-за высокого уровня загрязнения воды различными группами ксенобиотиков. Городские реки, пруды и озера часто аккумулируют тяжелые металлы, нефтепродукты, пестициды, отходы промышленных предприятий, автотранспорта, которые накапливаются в рыбе и делают ее непригодной для употребления в пищу, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Даже небольшие дозы кадмия, свинца, ртути и других тяжелых металлов при регулярном употреблении могут привести к поражению нервной системы, печени и почек и снижению иммунитета», — объяснила эксперт.

Пестициды и полихлорированные бифенилы (ПХБ), которые попадают в воду с сельскохозяйственных полей и промышленных стоков, также накапливаются в рыбе.

«При этом донные виды рыб, такие как карась или лещ, контактируют с наиболее загрязненными донными отложениями, поэтому необходимо с особой осторожностью подходить к выбору этого вида рыб», — сказала она.

Особую угрозу представляют паразитарные инвазии. В пресноводной рыбе, особенно в карповых видах (карась, лещ, плотва), часто встречаются личинки гельминтов, таких как описторхи (Opisthorchis felineus) и широкий лентец (Diphyllobothrium latum). Эти паразиты вызывают описторхоз и дифиллоботриоз — заболевания, поражающие печень, желчевыводящие пути и кишечник.

«Важно понимать, что негативно сказаться на здоровье может как однократное употребление рыбы из загрязненных источников, так и систематическое, способное привести к тяжелым последствиям. При этом внешне здоровая рыба может быть носителем опасных инфекций, а стандартные методы приготовления (соление, вяление, холодное копчение) не всегда уничтожают патогены. Следует избегать употребления рыбы, выловленной в городских водоемах, и приобретать только сертифицированную продукцию, прошедшую ветеринарно-санитарный контроль», — резюмировала Золотарева.

Ранее россиянам объяснили, как самостоятельно выбрать качественную рыбу.

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