Врачи удалили у пожилой россиянки 17-сантиметровую опухоль груди

В Подмосковье врачи удалили пациентке 17-сантиметровую опухоль молочной железы
Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Люберецкой больницы спасли 67-летнюю женщину с гигантской опухолью в молочной железе. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Пациентке провели операцию, в ходе которой убрали новообразование, после чего восстановили грудь с помощью кожно-мышечного трансплантанта, взятого из мышцы самой пациентки.

Медики пояснили, что закрыть образовавшийся на месте опухоли дефект с помощью импланта было невозможно из-за высокого риска отторжения последнего из-за наличия у пациентки сахарного диабета.

Материал опухоли отправили на гистологию, которая не выявила наличия раковых клеток. По словам врачей, период реабилитации прошел без осложнений, пациентка чувствует себя лучше, ее выписали домой.

Ранее в Приморье врачи удалили пациентке опухоль весом 11 кг.

