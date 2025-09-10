На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт заявил, что большинство опасных вирусов завезли в РФ с Украины

Военный эксперт Никулин: многие опасные вирусы завезли в Россию с Украины
Большинство вирусов, которые могут представлять опасность для животных и человека, завезли на территорию России с Украины. Об этом в беседе с aif.ru заявил военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

«Было много завезено, особенно с территории Украины. За последние 10 лет было более 300 случаев завоза африканской чумы свиней. И корь, краснуха, бутулизм, бешенство, атипичная пневмония — все это завезено», — рассказал эксперт.

По его словам, с украинской территории в РФ попал даже COVID-19, испытания которого якобы проводили в Мерефе под Харьковом с октября 2019 года.

Никулин добавил, что против России ведут биологическую войну.

До этого о том, что недружественные государства могут специально заносить на территорию РФ опасные виды растений и микроорганизмов, заявлял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По словам политика, речь идет о возбудителях и переносчиках тяжелых болезней, насекомых-вредителях и сорных растениях. Он заявил, что такие виды живых организмов наносят существенный ущерб экономике многих стран, в том числе России, становятся причиной сокращения лесных и водных ресурсов, потерь урожая, а также ухудшения здоровья людей.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что ВСУ в ходе СВО более 500 раз применили химическое оружие.

