Недружественные государства могут специально заносить на территорию России опасные виды растений и микроорганизмов. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по противодействию биологическим угрозам, отрывок из своего выступления он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Их преднамеренное занесение на нашу территорию ряд недружественных государств рассматривают как способ биологической борьбы против России», — отметил Медведев.

По словам политика, речь идет о возбудителях и переносчиках тяжелых болезней, насекомых-вредителях и сорных растениях. Он заявил, что такие виды живых организмов наносят существенный ущерб экономике многих стран, в том числе России, становятся причиной сокращения лесных и водных ресурсов, потерь урожая, а также ухудшения здоровья людей.

Политик призвал учитывать эти факторы риска и направить усилия всех профильных ведомств на обеспечение биологической безопасности страны.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина с помощью США разрабатывала биологическое оружие, генетически направленное против русских. Он отметил, что такое оружие создавалось в специальных биолабораториях. Военный эксперт также отметил, что Российская Федерация неизбежно победит в украинском конфликте.

Ранее в Госдуме призвали обучать детей борьбе с биооружием.