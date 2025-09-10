На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бездомный схватил десятилетнюю девочку за волосы и пытался утащить ее в кусты в Ленобласти

true
true
true

В Ленинградской области мужчина пытался утащить десятилетнюю девочку в кусты, схватив ее за волосы. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 9 сентября возле дома №21 по 1-ой Баррикадной улице в Старой деревне. Неизвестный схватил ребенка за волосы и попытался затащить девочку в кусты. Малолетней удалось вырваться и убежать, когда нападавший отвлекся.

После случившегося мать девочки обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого — им оказался 68-летний бездомный мужчина, злоупотребляющий спиртными напитками. Материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения и проверки подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее молодой человек затащил восьмилетнюю девочку в кусты и изнасиловал.

