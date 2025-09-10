В Москве открыли первую трамвайную линию без контактной сети

Собянин сообщил об открытии первой в России трамвайной линии без контактной сети

В Москве на проспекте Академика Сахарова запущена первая в России трамвайная линия, работающая без контактной сети. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Глава московской администрации отметил, что этого события ждали многие жители, поскольку проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой долгое время оставались одними из немногих магистралей без городского транспорта.

Новый маршрут № 90 связал Сокольники с Павелецким вокзалом, объединив 20 ключевых транспортных узлов — четыре центральных железнодорожных вокзала, а также 16 станций метро и МЦД. По оценке мэра, около 300 тысяч москвичей получили более удобные варианты передвижения.

«Важно отметить, что новая линия через центр связала между собой разные части города», — написал Собянин, добавив, что это первый этап формирования Московских трамвайных диаметров.

Ожидается, что на линию выйдут порядка 20 современных трамваев «Львенок-Москва» с автономным ходом. Интервал движения составит около пяти минут. Участок протяженностью два километра по проспекту Сахарова они будут проходить без подключения к контактной сети — зарядка будет происходить на других отрезках маршрута.

Ранее в Санкт-Петербурге презентовали новый трамвай в ретростиле.