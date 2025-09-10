На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве открыли первую трамвайную линию без контактной сети

Собянин сообщил об открытии первой в России трамвайной линии без контактной сети
true
true
true
close
Владимир Новиков/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве на проспекте Академика Сахарова запущена первая в России трамвайная линия, работающая без контактной сети. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Глава московской администрации отметил, что этого события ждали многие жители, поскольку проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой долгое время оставались одними из немногих магистралей без городского транспорта.

Новый маршрут № 90 связал Сокольники с Павелецким вокзалом, объединив 20 ключевых транспортных узлов — четыре центральных железнодорожных вокзала, а также 16 станций метро и МЦД. По оценке мэра, около 300 тысяч москвичей получили более удобные варианты передвижения.

«Важно отметить, что новая линия через центр связала между собой разные части города», — написал Собянин, добавив, что это первый этап формирования Московских трамвайных диаметров.

Ожидается, что на линию выйдут порядка 20 современных трамваев «Львенок-Москва» с автономным ходом. Интервал движения составит около пяти минут. Участок протяженностью два километра по проспекту Сахарова они будут проходить без подключения к контактной сети — зарядка будет происходить на других отрезках маршрута.

Ранее в Санкт-Петербурге презентовали новый трамвай в ретростиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами