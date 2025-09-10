«Стало последней каплей»: очевидец беспорядков в Непале рассказал, как все началось

Протестующая в Непале молодежь громила только имущество коррумпированных чиновников, началось все после блокировки соцсетей. Об этом «Газете.Ru» рассказал путешественник из Казахстана Денис Турист, который сейчас находится в Непале.

«Я путешествую на велосипеде из Алматы до Эвереста, так и оказался в Непале. Тут я уже 4 месяца, на данный момент в Покхаре, — это второй по величине город после Катманду. Неделю назад примерно заблокировали все социальные сети, в том числе YouTube. Местные особо не знают про обход ограничений в интернете: что это такое, как пользоваться. Можете представить: молодежь, которая осталась совсем без связи – ютуба, тиктока и инсты. Это стало последней каплей», — сказал он.

Денис рассказал, что оказался в одном из заведений, которое принадлежало местному чиновнику — здание разгромили в ходе протестов.

«Белое здание — Event Center, банкетный зал. Один из бизнесов местного коррумпированного политика. [В городе горели] отели, которые принадлежат [другим] политикам. С банкетным залом было так же, как и с отелями. Люди собирались толпой: взламывали ворота, входные двери, били стекла — проникали внутрь. Они выкидывали мебель перед входом, поджигали эту кучу, и также здания изнутри», — сказал он.

По словам очевидца, 90% протестующих – молодежь в возрасте от 18 до 25 лет.

«Местные никак абсолютно не реагировали на съемку. Многие сами снимали. У меня несколько раз спрашивали: все ли у меня нормально и нужна ли какая-то помощь. Я не видел никакой агрессии между людьми. Журналистов не видел ни одного. Может, они все в Катманду — в столице. Заметил, что в Покхаре протесты были более цивилизованные, чем в Катманду. Не было мародерства, никакого хаоса: люди уничтожали только собственность политиков. Другие заведения не трогали», — сказал он.

По словам путешественника, полиции и армии на улицах нет, — а если и встречаются, то поддерживают протестующих.

«Начинались протесты с мотоциклистов: их тут очень много, и многие из них оглушающе шумные. Гоняли толпами по улицам с непальскими флагами, орали лозунги. Потом уже люди пешком собирались в толпы: складывали на дорогах покрышки и поджигали. И потом уже двигались к отелям. Видел, как некоторые активисты общались по рациям – решали, куда идти дальше. Полиции не было вообще. Ни полиции, ни армии, ни пожарных: за весь день я видел только трех полицейских — они просто сидели в стороне. Похоже, они были на стороне народа», — сказал он.

Вечером 9 сентября, как утверждает очевидец, блокировку соцсетей сняли.

«Революция поколения Z», как назвали ситуацию с беспорядками в Непале, произошла после ограничения работы крупных социальных сетей и СМИ в стране. 4 сентября власти ввели запрет, спустя несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. Сообщается, что в Катманду пострадали более 500 человек. Были атакованы офис генпрокурора и здание окружного столичного суда. Протестующие избили министра финансов Прасада Паудела и ворвались в дом бывшего премьер-министра страны Шера Бахадура Деуба. Его самого и его жену Арзу Рану Деуба, которая является главой МИД, избили.

Ранее сообщалось, что супруга экс-премьера Непала выжила после нападения протестующих.