Жену экс-премьера Непала нашли живой в больнице

Супруга бывшего премьер-министра Непала Джалы Натха Кханала, о смерти которой писали СМИ, жива, но находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил портал Khabarhub со ссылкой на руководство медучреждения.

До этого сообщалось о том, что женщина погибла после нападения участников беспорядков в Непале на резиденцию экс-премьера. В больнице отметили, что она жива, но получила серьезные травмы и находится в отделении интенсивной терапии.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду собрались протестующие с требованием отставки правительства. Причиной недовольства граждан стали ограничения, введенные 4 сентября в отношении ряда социальных сетей. На данный момент власти страны отменили эти ограничения.

Протестующие устроили в столице настоящую охоту за чиновниками — непальцы поджигали здания правительства и резиденции президента и министров, нападали на членов кабмина. По данным телеканала India Today, демонстранты, в частности, избили главу МИД и министра финансов страны Непала.

Агентство Reuters сообщило, что премьер-министр Непала Шарма Оли решил подать в отставку в связи с массовыми протестами в стране. Позже стало известно, что президент Непала Рам Чандра Паудал принял эту отставку.

Ранее было названо число пострадавших в ходе протестов в Непале.