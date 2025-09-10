На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жертву, откусившую насильнику язык, оправдали спустя 61 год

В Южной Корее спустя 61 год оправдали женщину, откусившую насильнику язык
Tsuguliev/Shutterstock/FOTODOM

В Южной Корее спустя 61 год оправдали женщину, которая откусила язык насильнику. Об этом сообщает The Korea Times.

Окружной суд города Пусан постановил, что 78-летняя женщина по имени Чхве Маль-джа, откусившая язык мужчине, когда он предпринял попытку изнасиловать ее, действовала в рамках самообороны. После этого суд закрыл дело, которое, по заверением СМИ, давно стало символом борьбы женщин за справедливость.

Инцидент, с которого начались злоключение Чхве, произошел 6 мая 1964 года в Кимхэ (провинция Южный Кесан). Тогда на 18-летнюю девушку рядом с домом напал 21-летний извращенец. Молодой человек повалил ее на землю и засунул ей в рот свой язык. Оказывая сопротивления, жертва откусила нападавшему полтора сантиметра языка, после чего сбежала.

Сначала полиция сочла действия Чхве самообороной, но позже прокуратура сняла с нападавшего обвинение в покушении на изнасилование, а саму девушку обвинили в причинении тяжких телесных повреждений. Агрессору смягчили приговор, обвинив его в незаконном проникновении на закрытую территорию — он получил шесть месяцев условно с отсрочкой приговора на два года. Дело Чхве было переквалифицировано на нанесение тяжких повреждений. Она долгое время находилась под стражей, и в итоге получила наказание в 10 месяцев колонии.

В 2020 году женщина при поддержке общественных организаций подала ходатайство о пересмотре приговора. В 2023 году Верховный суд постановил заново рассмотреть все обстоятельства, признав, что в первых раз в расследовании могли быть использованы незаконные методы.

В ходе повторного судебного разбирательства прокуроры публично извинились перед Чхве.

Ранее в Британии выступавший против мигрантов-насильников активист оказался педофилом.

