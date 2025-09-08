В Британии правый блогер-активист оказался педофилом

Британский видеоблогер Энтони Стайлс, активно выступавший против мигрантов-насильников, оказался бывшим осужденным за педофилию. Об этом сообщает газета Metro.

Мужчина активно освещал митинги и акции правых сил, проходящие, как правило, возле гостиниц для беженцев. Его канал «AJ Audits» на платформе YouTube насчитывал тысячи подписчиков. Он демонстрировал мужчин, утверждавших на камеру, дескать они просили убежища в Великобритании для того, чтоб домогаться детей. Впоследствии этот канал был деактивирован.

Стайлс был членом нескольких групп в социальных сетях, участники которых проводили митинги, в том числе группы «Ради детей».

Особое внимание общественности привлекли его последние записи, снятые во время митингов, организованных после ареста жителя эфиопской гостиницы для беженцев. Этот человек был позже признан виновным в сексуальном развращении 14-летней девочки в городе Эппинге.

Однако вместе с популярностью к Стайлсу пришло и внимание прессы к его личной жизни. Как выяснилось, в 2017 году он был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения за изнасилование девочки младше 14 лет. Это трагическое событие произошло в 1993 году.

В 2012 году его также признали виновным в домогательствах к 17-летней девушке и хранении 307 порнографических изображений детей. За это ему было назначено три года обязательных работ.

