На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии правый блогер-активист оказался педофилом

В Британии выступавший против мигрантов-насильников активист оказался педофилом
true
true
true
close
JournoJones05/X

Британский видеоблогер Энтони Стайлс, активно выступавший против мигрантов-насильников, оказался бывшим осужденным за педофилию. Об этом сообщает газета Metro.

Мужчина активно освещал митинги и акции правых сил, проходящие, как правило, возле гостиниц для беженцев. Его канал «AJ Audits» на платформе YouTube насчитывал тысячи подписчиков. Он демонстрировал мужчин, утверждавших на камеру, дескать они просили убежища в Великобритании для того, чтоб домогаться детей. Впоследствии этот канал был деактивирован.

Стайлс был членом нескольких групп в социальных сетях, участники которых проводили митинги, в том числе группы «Ради детей».

Особое внимание общественности привлекли его последние записи, снятые во время митингов, организованных после ареста жителя эфиопской гостиницы для беженцев. Этот человек был позже признан виновным в сексуальном развращении 14-летней девочки в городе Эппинге.

Однако вместе с популярностью к Стайлсу пришло и внимание прессы к его личной жизни. Как выяснилось, в 2017 году он был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения за изнасилование девочки младше 14 лет. Это трагическое событие произошло в 1993 году.

В 2012 году его также признали виновным в домогательствах к 17-летней девушке и хранении 307 порнографических изображений детей. За это ему было назначено три года обязательных работ.

Ранее житель США пытался купить пятилетнюю девочку для сексуального насилия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами