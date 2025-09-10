В Подмосковье напомнили о возможности пройти обучение в школе паллиативного пациента

Более 840 человек прошли обучение в школах паллиативного пациента в Подмосковье

Более 840 человек прошли обучение в школах паллиативного пациента в Московской области с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Всего в Московской области работают 42 школы паллиативного пациента. Занятия в школах для родственников и соцработников проводят врачи паллиативной медицинской помощи, специалисты смежных сфер и психологи.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин, первая школа была открыта в 2024 году в Клинской больнице.

«Сейчас это уже целая сеть, где можно узнать об основах ухода, создании комфортных условий и многом другом», — рассказал Забелин.

Пройти обучение в школе паллиативного пациента можно бесплатно. Ознакомиться с адресами школ, графиком и темами занятий можно на портале паллиативной помощи, сайтах больниц, а также в соцсетях.