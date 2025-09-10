На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В школах Подмосковья прошла коллективно-творческая игра о Дне знаний

Более 12 тыс. школьников Подмосковья приняли участие в игре «Галерея Орлят России»
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В школах Московской области прошла коллективно-творческая игра о Дне знаний «Галерея Орлят России», сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Всего в игре приняли участие 12 тыс. школьников 2-4 классов, а также 586 орлят-наставников.

В течение нескольких недель школьники принимали участие в мероприятиях, в рамках которых прошли интеллектуальные викторины, творческие мастер-классы и исследовательские квесты.

«Все мероприятия были направлены на развитие лидерских качеств, умения работать в команде и уважения к духовно-нравственной культуре и традициям народов России», — отметили в пресс-службе ведомства.

