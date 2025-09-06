В Ижевске многодетная мать четыре года истязала опекаемую девочку

В Ижевске суд вынес приговор многодетной матери, которая в течение четырех лет жестоко избивала взятую под опеку девочку. Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Как установило следствие, с 2021 по 2025 год подсудимая систематически применяла к ребенку насилие: наносила удары руками и ремнем по голове и телу, а также дергала и поднимала девочку за уши. Когда о происходящем в семье стало известно, ребенка передали в социальное учреждение.

В отношении опекунши было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования обвиняемая не признала своей вины. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима. Наказание будет отсрочено до достижения младшим из её детей 14-летнего возраста. Дополнительно женщина лишена права заниматься педагогической деятельностью на два года.

До этого в Омске многодетная мать истязала десятилетнюю дочь. Женщина избивала ребенка, унижала и высказывала угрозы. Когда о происходящем в семье стало известно, детей из семьи изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр. Мать ограничили в правах. В отношении омички было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы.

Ранее в Воронежской области женщина избивала и морила голодом приемных детей.