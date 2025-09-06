На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ижевске многодетная мать четыре года истязала опекаемую девочку

В Удмуртии опекунша на протяжении четырех лет истязала девочку
close
Depositphotos

В Ижевске суд вынес приговор многодетной матери, которая в течение четырех лет жестоко избивала взятую под опеку девочку. Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Как установило следствие, с 2021 по 2025 год подсудимая систематически применяла к ребенку насилие: наносила удары руками и ремнем по голове и телу, а также дергала и поднимала девочку за уши. Когда о происходящем в семье стало известно, ребенка передали в социальное учреждение.

В отношении опекунши было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования обвиняемая не признала своей вины. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима. Наказание будет отсрочено до достижения младшим из её детей 14-летнего возраста. Дополнительно женщина лишена права заниматься педагогической деятельностью на два года.

До этого в Омске многодетная мать истязала десятилетнюю дочь. Женщина избивала ребенка, унижала и высказывала угрозы. Когда о происходящем в семье стало известно, детей из семьи изъяли и поместили в социально-реабилитационный центр. Мать ограничили в правах. В отношении омички было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы.

Ранее в Воронежской области женщина избивала и морила голодом приемных детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами