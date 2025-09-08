На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мать заставляла сына мыться уксусом и ходить в носках с солью

Жительница Португалии с психическим расстройством годами пытала 12-летнего сына
Y.P.photo/Shutterstock/FOTODOM

В Португалии женщина издевалась над своим 12-летним сыном и бывшим партнером. Об этом пишет местная газета Correio da Manhã.

История началась в 2019 году, когда у 49-летней женщины стали заметны изменения в поведении. Она начала молиться в доме и проявлять агрессию к своему сыну, которому тогда было 12 лет.

Мать заставляла его принимать ванны с солью и уксусом, мыла губкой для мытья посуды, позволяла ребенку носить только серую одежду и носки с солью, лишала его воды и еды. Кроме того, объектом нападений стал бывший партнер женщины.

В конце концов мальчик не выдержал издевательств, сбежал из дома и с тех пор живет с отцом. Однако каждые две недели ему приходилось проводить с матерью выходные, и в это время он также подвергался пыткам.

В 2022 году суд постановил, что ребенок будет находиться с матерью только тогда, когда сам того пожелает. С этого момента женщина начала преследовать сына и даже развесила плакаты с их фотографиями возле школы, где учился мальчик, и возле дома своего бывшего партнера. Когда отец мальчика попытался их снять, женщина ударила его кулаком.

Женщина продолжала издеваться над близкими до мая прошлого года, после чего ей предъявили обвинения в тяжком домашнем насилии. Эксперты установили, что у нее развилось параноидальное психотическое поведение, в связи с чем прокурор попросил назначить обвиняемой психиатрическое лечение.

Ранее россиянка издевалась над новорожденной дочерью и довела ее до обезвоживания.

