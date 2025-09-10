Россиянам рассказали об ограничении прав на один вид квартир

Россиянин, которые проживает в неприватизированной квартире, ограничен в правах на распоряжение ею. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он пояснил, что проживание в такой квартире означает, что гражданин является нанимателем, но не собственником жилья. Это ограничивает его права на распоряжение квартирой, отметил эксперт.

«В частности, наниматель не может его продать, завещать или получить компенсацию при разводе. Отсутствие права собственности на жилье порождает невозможность передать квартиру по наследству», — сказал юрист.

Он также заявил, что наниматель, не имея статуса собственника квартиры, обязан платить квартплату, коммунальные услуги и содержать жилье.

Кроме того, Хаминский обратил внимание, что в 2017 году бесплатную приватизацию жилых помещений сделали бессрочной. Вместе с тем он подчеркнул, что россияне могут оформить право собственности в любое удобное для них время.

До этого один из соавторов Гражданского кодекса России Евгений Суханов заявил, что сроки давности дел о приватизации определяются правилами исковой давности, изложенными в ст. 181 ГК РФ.

